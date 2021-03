Há 30 anos a Região procurava cativar potenciais turistas no Norte do país

Há três décadas, o Governo Regional estava a desenvolver esforços para cativar o turismo de qualidade, detentor de grande poder económico, localizado no Norte do país.

Para tal, foram programados na altura diversos workshops no Norte do país - onde se encontravam os tais potenciais turistas detentores de bom poder de compra - e em Espanha. O Governo prometia então "que se aproximavam melhores dias" para o sector turístico regional, afirmando até que, no Verão, seria tudo diferente.

Há 30 anos, era também notícia que a companhia aérea então existente, Air Columbus, pretendia chegar aos emigrantes. A aquisição do terceiro avião estava prevista para 1992 "e, com ela, uma possível expansão para os mercados de emigração portuguesa, designadamente a América do Norte. Venezuela e África do Sul."

No Desporto, era notícia que apenas o Marítimo tinha pontuado entre madeirenses de primeira, já que o União tinha sido derrotado(1-4) na Luz. "Todos ganharam na 3ª Divisão Nacional" e "Marítimo vence Nacional em iniciados", foram também chamadas à primeira página.

Na mesma edição era referido que o líder separatista açoriano, José de Almeida, estava de regresso à Madeira e que Freitas do Amaral exigia de Cavaco Silva, esclarecimentos ao País. Era também notícia o aviso do Bispo de Setúbal: "A igreja de hoje é diferente de ontem" e a situação crítica na Jugoslávia, com exército e Governo em guerra pelo poder.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 18 de Março de 1991 e recorde todas as notícias publicadas na data