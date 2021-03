Taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor foi de menos 1,4% na Madeira

De acordo com a Direcção Regional de Estatística, em Fevereiro de 2021, na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses - total geral – foi de -1,4%, superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior. O indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de -1,6%, valor superior em 0,1 p.p. face ao mês anterior.

Os bens registaram uma taxa de -1,0% e os serviços de -2,0%.

"As classes dos transportes e educação foram as que registaram as maiores variações negativas, de -6,0% e -4,9%, respectivamente. Em sentido inverso, as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+2,0%) e restaurantes e hotéis (+1,9%)", revela.

No País, o IPC registou uma taxa de variação média nula (-0,1% no mês anterior).

"Em Fevereiro de 2021, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação nula face ao mês anterior e aumentou 0,7% face ao mês homólogo", concluiu.