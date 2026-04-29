Euro manteve-se perto dos 1,17 dólares à espera da Fed e do BCE

O euro manteve-se esta quarta-feira perto dos 1,17 dólares, no dia em que a Reserva Federal (Fed) norte-americana vai comunicar a sua decisão sobre as taxas de juro e na véspera do Banco Central Europeu (BCE) fazer o mesmo.

Pelas 18h00, o euro seguia nos 1,1688 dólares, abaixo dos 1,1710 dólares que negociava sensivelmente à mesma hora de terça-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou na quarta-feira o câmbio de referência do euro em 1,1706 dólares.

Esta semana, os principais bancos do mundo decidem o que fazer com as taxas de juro.

"O que têm em comum é que devem avaliar em que medida o encarecimento dos preços de energia pode impulsionar a inflação nas suas respetivas economias", considera Zürcher Kantonalbank, um dos maiores bancos da Suíça, citado pela Efe.

O Banco do Canadá manteve hoje todas as taxas de juro em 2,25% e a Fed deverá também manter, sendo que a sua decisão será conhecida daqui a cerca de uma hora.

O indicador de confiança económica da Comissão Europeia caiu e a inflação subiu na Alemanha, em abril, para 2,9% (2,8% em março), devido ao aumento dos preços da energia e ao conflito no Irão.

Os analistas preveem que o BCE deverá manter na quinta-feira as taxas de juro nos 2% e poderá subir em junho.

As negociações de paz com o Irão estão paradas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter rejeitado o plano proposto por Teerão.

A moeda única oscilou hoje entre 1,1683 e 1,1720 dólares.

Divisas......................quarta-feira......................terça-feira

Euro/dólar..................1,1710..........................1,1688

Euro/libra...................0,86649.......................0,86641

Euro/iene....................186,86.........................187,34

Dólar/iene....................159,57........................160,29