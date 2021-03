Madeira SAD e CS Madeira de 'fora' da selecção nacional

Ulisses Pereira, seleccionador nacional de andebol em femininos, divulgou esta tarde a convocatória, que marca o início preparação para a Fase 2 de Qualificação para o Campeonato do Mundo'2021 (IHF World Championship).

Num estágio agendado entre 15 a 19 de Março de salientar que na convocatória há a destacar a presença das madeirenses, Jéssica Ferreira e Beatriz Sousa que actuam no Clermont Auvergne, de França, bem como as ausências forçadas, devido às medidas implementadas pela Alemanha com a pandemia, das também madeirenses, Isabel Góis e Anais Gouveia.

Ainda em relação à lista dos eleitos por Ulisses Pereira, que conta como adjunto o treinador madeirense Artur Rodrigues, há a registar a curiosidade de não apresentar nenhuma andebolista que actue no Club Sport Madeira e no Madeira Andebol SAD. Uma situação que não deixa de ser curioso tendo em conta o investimento e papel do andebol feminino da Região no contexto nacional.

A selecção nacional A feminina vai concentrar-se em Rio Maior, durante cinco dias com os olhos postos na eliminatória da Fase 2 de Qualificação para o Campeonato do Mundo de 2021, naquela que será última etapa antes da prova.