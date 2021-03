Verdes revelam que UNESCO "rejeita" pavimentação do Caminho das Ginjas

A UNESCO "rejeita" a pavimentação do Caminho das Ginjas, no Paul da Serra. É esta a resposta às várias questões colocadas pelo eurodeputado dos Verdes, Francisco Guerreiro, que enviou uma carta à organização que outrora classificou a Floresta Laurissilva como património mundial.

De acordo com um comunicado, sabe-se que o Secretário-Executivo da UNESCO em Portugal remeteu para a análise da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e que "deu um parecer negativo na sua revisão técnica relativa ao estudo de impacto ambiental referente ao projecto proposto para pavimentar o Caminho das Ginjas - Paul da Serra na Floresta Laurissilva da Madeira, que pertence ao Património Mundial".

Ainda segundo os Verdes, o UICN considera que a necessidade de pavimentar a estrada "não foi demonstrada nos documentos analisados e deve ser clarificada", incluindo os benefícios específicos procurados em termos de protecção e conservação efectiva do património natural de valor universal excepcional.

"A remoção prevista de até três metros de vegetação em ambos os lados da estrada, e o alargamento proposto de um troço de 100 metros para estacionamento de veículos e armazenamento de depósitos de água resultaria na perda de vegetação, incluindo espécies invasoras e espécies "com estatuto de proteção, estatuto de conservação ameaçado e espécies endémicas" considera a UICN no seu parecer.

A organização observa também que, embora as espécies invasivas possam já ter afectado áreas adjacentes à estrada existente, tal não significa que uma renovação da estrada venha a causar, por conseguinte, impactos negligenciáveis.

Por exemplo, "o aumento do número de transeuntes causado por uma renovação da estrada pode potencialmente levar a uma maior proliferação de espécies invasoras devido ao maior número de pessoas com acesso a novas áreas da floresta, o que constituiria um motivo de preocupação", consideram os Verdes, com base no parecer do UICN.

Relativamente à proposta de construção de um sistema de combate a incêndios que incluía depósitos de água, sistemas de drenagem e bocas de incêndio ao longo da estrada para melhorar as condições de combate aos incêndios florestais, a UICN reconhece o potencial para uma gestão positiva dos incêndios, contudo, considera que a justificação para instalar tal sistema não é muito clara. Os impactos da estrada sob o risco de incêndio, incluindo do aumento do tráfego e do turismo também deveriam ser considerados. Francisco Guerreiro

"Por fim, a UICN salienta ainda que a pavimentação da via florestal existente levaria a um maior acesso global à área em questão, com o potencial de exacerbar a pressão do tráfego das comunidades locais, aumentar a pressão do turismo e a exploração de recursos. Embora o aumento do tráfego seja identificado como um problema, nenhum estudo de tráfego parece ter sido realizado para determinar potenciais impactos", conclui.