Governo Regional diz-se surpreendido com buscas da PJ

O Governo Regional diz-se "surpreendido" pelas notícias sobre as buscas realizadas nas suas instalações pela Polícia Judiciária.

Num comunicado de imprensa refere que "seria o primeiro interessado em esclarecer tudo o que há para esclarecer sobre esta ação das autoridades de polícia, não o podendo fazer pois o assunto está em segredo de justiça".

"Uma vez que a publicação de uma notícia sobre um assunto originado numa denúncia anónima, que já foi objecto de uma comissão parlamentar - a investigação do Contrato de Concessão do Centro Internacional de Negócios - e que já fora notícia, há meses, num outro órgão de comunicação social semanal ainda mereceu honras de facto novo, cumpre apenas dizer que, como é seu dever, o Governo Regional esteve, ao longo do dia de hoje, em estreita colaboração com a Polícia Judiciária, a apoiar na recolha de informação que aquele órgão de polícia entendeu útil para o cabal esclarecimento da questão em apreço, como já o havia feito em sede de Assembleia Legislativa Regional.", lê-se numa nota da Presidência do Governo Regional.

Acrescenta que "o Governo Regional apenas espera celeridade na investigação, para que a verdade dos factos seja apurada e para que quaisquer dúvidas – ainda que vergonhosamente suscitadas por denúncias anónimas e com propósitos de baixa política claramente identificados – sejam devidamente esclarecidas".