DCIAP confirma buscas na Madeira

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirmou há pouco, através de um comunicado na sua página oficial, a realização de buscas a diversos organismos do Governo Regional, à SDM e a outra entidades, num inquérito onde "se investigam factos suscetíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio".

As buscas, segundo o DCIAP, abrangeram a Presidência do Governo Regional da Madeira; Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira; Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura; Direção Regional Adjunta dos Assuntos Parlamentares, Relações Externas e da Coordenação; Direção Regional Adjunta das Finanças; SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.; duas sociedades comerciais; duas residências particulares.

Em causa, segundo o DCIAP, "estão factos relacionados com a adjudicação, por ajuste direto, pelo Governo Regional da Madeira da concessão da administração e exploração da Zona Franca da Madeira à SDM - Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.,

As diligências, que foram executadas pela Polícia Judiciária, têm, igualmente, por objeto a investigação de uma eventual relação dessa adjudicação com a venda, a um fundo imobiliário, de um conjunto de imóveis onde se encontra instalada uma unidade turística".

"O inquérito, que se encontra em segredo de justiça, não tem, até ao momento, arguidos constituídos", termina o comunicado.