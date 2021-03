SDM reage às buscas da PJ e sublinha "legalidade e boa fé" na Zona Franca

Em jeito de reacção às buscas da Polícia Judiciária (PJ) na sede da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), a instituição confirmou o sucedido.

Em comunicado, a SDM salienta que as buscas foram determinadas pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e que "está totalmente à disposição das autoridades no sentido de contribuir para o esclarecimento da verdade dos factos, como demonstrou durante a diligência hoje realizada".

SDM e Vice-presidência do Governo Regional alvo de buscas pela PJ inspectores e procuradores do MP consultaram contrato de concessão e uma série de documentação

"A SDM reafirma a sua conduta transparente em todos os actos por si praticados e considera a investigação em curso como uma excelente oportunidade para que se conclua da legalidade e boa fé com que a SDM sempre actuou no processo que conduziu à adjudicação da concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira", pode ler-se.