PS defende dissolução das Sociedades de Desenvolvimento da Madeira

O líder parlamentar do PS Madeira diz que é “urgente” dissolver as Sociedades de Desenvolvimento da Madeira (SDM) tendo em conta avultados prejuízos que apresentaram para o erário público, ao longo dos últimos anos. Para Miguel Iglésias, este modelo criado é “insustentável” e foi “um falhanço colectivo ao longo destes anos”, com “investimentos danosos para o Orçamento Regional”.

Lembra ainda que as recentes notícias vieram dar razão ao PS que, em Junho do ano passado, apresentou esta solução, tendo sido refutada pelo PSD e pelo próprio Governo Regional.

“A única forma de resolver esse problema passa por absorver esse passivo de vez e fechar essas empresas que todos os anos geram avultados prejuízos”, diz, apontando para um prejuízo de 29 milhões de euros que obrigou a uma injecção de 50 milhões de euros nas SDM, nos últimos quatro anos, por parte do Executivo Regional.