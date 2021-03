PS Funchal enaltece melhoria nas acessibilidades em Santo António

A concelhia do Funchal do Partido Socialista e a secção de Santo António estiveram, esta manhã, em contacto com a população nas zonas junto ao centro comercial Madeira Shopping, onde enalteceram a importância da comodidade garantida com repavimentação da Travessa do Tanque, em Santo António. Uma obra levada a cabo pela Câmara Municipal do Funchal.

O presidente do PS Funchal, Gonçalo Jardim, sublinha que “a conclusão da repavimentação na Travessa do Tanque, nomeadamente no troço compreendido entre o Caminho do Poço Barral e o Madeira Shopping, é reveladora do excelente trabalho que a autarquia tem feito na melhoria das acessibilidades na freguesia”.

O socialista destacou a importância daquele troço e o volume de veículos que, diariamente, percorrem aquela estrada, dando conta da satisfação da população local contactada durante a visita.

“A população mostrou-se satisfeita pelo trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal, que apesar do PSD e CDS terem chumbado o Orçamento Municipal, este Executivo camarário continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para encontrar soluções que tragam benefícios ao quotidiano de todos os funchalenses”, disse.

Gonçalo Jardim concluiu assim que “esta obra é um dos muitos exemplos que refletem de uma política de proximidade e de compromisso que a Autarquia tem assumido com a população, não discriminando as freguesias pelas suas cores políticas”, reforçando que “para nós o importante é a melhoria da vida das pessoas”.