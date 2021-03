Grupo parlamentar do PSD destaca investimento do Governo Regional na habitação

O grupo parlamentar do PSD destacou hoje o investimento do Governo Regional na habitação, através da continuidade de políticas e programas, mas também da criação de novos projectos, que vêm colmatar necessidades existentes, como o PRAHABITAR, que surge como uma novidade neste mandato.

O deputado Gualberto Fernandes salientou que a política de habitação foi, desde sempre, considerada prioritária, pelo Governo Regional, estando, para 2021, inscritos cerca de 50 milhões de euros para as diferentes respostas habitacionais, num reforço de cerca de 53 por cento relativamente a 2020.

Para o PRAHABITAR está reservado um milhão de euros.

O programa destina-se a agregados familiares e jovens, com residência permanente na Madeira, que não disponham da totalidade dos meios económicos ou financeiros para aceder a uma habitação pelos seus próprios meios, tanto no que se refere ao arrendamento como à aquisição.

Gualberto Fernandes explicou que, no caso do arrendamento, o apoio será realizado através de um valor para a comparticipação da renda, enquanto que, no que se refere à aquisição, os beneficiários poderão ter ajuda na primeira prestação, o chamado sinal, que normalmente, ronda os 20%.

O social-democrata referiu que, neste momento, já existem várias famílias interessadas e que reúnem as condições exigidas, recordando que esta é uma possibilidade que os proprietários devem considerar com uma boa oportunidade.