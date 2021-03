230 milhões do PRR para as empresas não dependem do Governo Regional

Sobre a pretensão da ACIF, manifestada recentemente, para que o Governo Regional afecte 230 dos 561 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para “apoiar directa e indirectamente as empresas e a economia regional, retirando-se fundos de outros programas sem afectar os seus objectivos e que, à primeira vista, não iriam beneficiar as empresas”, o Vice-Presidente do Governo Regional disse que tal não está dependente da Região.

“Só há um plano, que é um plano nacional e que é apresentado pelo Governo da República. O Governo Regional fez a apresentação das suas propostas e qualquer entidade na Madeira, seja pública, seja privada, pode dar as suas interpretações e as suas achegas. Depois compete ao Governo da República aceitar ou não essas sugestões”, apontou Pedro Calado, à margem de uma visita às obras de beneficiação do Centro Náutico de São Lázaro.