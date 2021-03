Tome nota da agenda desta quinta-feira

Albuquerque visita Vereda da Palha Carga

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas a reabilitada Vereda da Palha Carga, no Rabaçal.

Teófilo Cunha visita J. Nelson Abreu

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visita, partir das 10 horas, a empresa J. Nelson Abreu, em São Martinho, em particular o núcleo mais recente, a JNA Indústria, área de negócio destinada à transformação, comercialização e exportação de peixe fresco.

Cerimónia de entrega de Certificados Madeira Safe to Discover

A cerimónia de entrega de Certificados Madeira Safe to Discover às empresas Serlimawash – Lavandaria Industrial, e Serlimaclean – Serviços de Limpeza, decorre, pelas 11 horas, Zona Franca Industrial da Madeira.

ALM acolhe comissão de recursos naturais

Realiza-se, pelas 10 horas, a 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Comissão de política e juventude na ALM

Pelas 10 horas, acontece a 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM).

Reunião ordinária de Santa Cruz

A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz decorre, pelas 11 horas. A iniciativa realiza-se via skype.

PS visita ‘Ilha Peixe’

O Partido Socialista-Madeira visita, pelas 11 horas, a empresa ‘Ilha Peixe – Sociedade de Peixe da Ilha, Lda’, localizada no Porto Novo. Na ocasião, o presidente do Partido, Paulo Cafôfo, prestará declarações à comunicação social.

CDS-PP realiza iniciativa política

O grupo parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 09h30, na Praça Amarela. A deputada do CDS-PP Madeira, Ana Cristina Monteiro, é a porta-voz da iniciativa.

JPP aborda temática da economia

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza, pelas 12h30, uma iniciativa política, que decorre na Zona Velha da Cidade do Funchal. O porta-voz será Élvio Sousa e temática abordada será a economia.

PSD ‘ouve’ Groundforce

O grupo parlamentar do PSD reúne-se, às 10h30, nas suas instalações, à Rua da Alfândega, com a Subcomissão de Trabalhadores da SPdH/Groundforce do Funchal e Porto Santo.

CDU aborda desigualdades territoriais

A CDU realiza, pelas 16h30, na zona alta da freguesia de Santa Maria Maio, uma iniciativa política sobre as desigualdades territoriais que afectam a população.