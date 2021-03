Novos casos encerram polo da Bica de Pau da escola da Ribeira Brava

Hoje há a reportar dois novos casos de covid-19 nas escolas da Região, num dia em que mais uma turma da Escola Maria Eugénia do Canavial, no Funchal, com 23 alunos e um docente, regressou ao regime presencial.

Os dois casos positivos identificados dizem respeito a um aluno da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares – Polo da Bica de Pau, na Tabua, e uma criança do Infantário Quinta dos Traquinas, no Funchal.

No caso da Tabua, edifício onde funciona provisoriamente o 2.º ciclo, enquanto decorrem as obras na 'secundária' da Ribeira Brava, foi encerrado, até indicação em contrário das autoridades de saúde, devido ao teste positivo de um aluno. Estão em regime de aulas não presenciais nove turmas (146 alunos), 21 docentes e seis não docentes.

Já na Quinta dos Traquinas, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologias (SRE) não dá conta de quantos salas, crianças ou docentes ficam em isolamento profilático, após ter sido identificado um caso positivo de covid-19 numa das crianças do pré-escolar.

Contacto com positivo isolam 39 crianças

Devido a contacto de uma criança e de um aluno com casos positivos de covid-19, fora do contexto escolar, foram confinadas uma sala e uma turma, num total de 39 crianças/alunos, três educadoras/docentes e dois não docentes. Os estabelecimentos de ensino afectados foram a Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Nazaré e a Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Jardim da Serra.

