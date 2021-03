Desgoverno da pandemia deixa sequelas na economia

A edição de hoje do seu DIÁRIO assinala um ano de covid-19 na Madeira. A pandemia desgovernou-se e contabilizam-se 67 mortos, perto de 8 mil casos positivos e profundas cicatrizes sócio-económicas que as linhas de apoio procuram sarar. Nestas páginas, revelamos os 60 momentos-chave da evolução da doença e 36 impactos do confinamento. A primeira madeirense internada partilha 70 dias clausura, enquanto o coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública, Maurício Melim, admite que “estamos com o dobro dos casos que gostaríamos de ter”.

Saiba, também, que foi retirada vacina que já foi dada a 3.500 madeirenses. Depois da decisão da Direcção-Geral da Saúde e do Infarmed, que acompanha a de mais de duas dezenas de países europeus, a Madeira suspende a administração da vacina da AstraZeneca. As autoridade de saúde regionais garantem que não foram reportados efeitos adversos graves. Nas páginas 10 e 11 encontra, ainda, outras notícias relacionadas com a pandemia na Madeira.

Esta terça-feira, damos-lhe conta de que a Região perdeu 91% de britânicos. Janeiro regista quebra de 78% nas dormidas. A esperança poderá estar no facto de o Reino Unido retirar Portugal, incluindo as ilhas, da ‘lista vermelha’.

Na página 13, fique a par dos preparativos em curso para as comemorações do 15.º aniversário da geminação com Jeju com a Madeira. A ilha coreana pode ajudar o turismo regional.

Ainda na capa, é digno de destaque o facto de os recifes artificiais ainda aguardarem financiamento. O Governo lembra que afundar um navio custa meio milhão de euros e esta semana poderão surgir novos potenciais investidores.

Tudo isto e muito mais no seu DIÁRIO.