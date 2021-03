Administradas 35.133 vacinas contra a covid-19 na Madeira

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, até ao dia 14 de Março foram administradas, na Região Autónoma da Madeira (RAM), 35.133 vacinas contra a covid-19.

"As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região", recorda através de um comunicado de imprensa.

Além disso, revela que, do número total de vacinas administradas (35.133), 22.051 correspondem à administração da primeira dose e 13.082 foram segundas doses da vacina.

!Destaque para a continuidade da vacinação das pessoas com mais de 80 anos. Até ao dia 14 de Março, 72% da pessoas residentes na Região, com mais de 80 anos, já receberam a primeira dose da vacina, e 32% destas têm a vacinação completa, mais concretamente 3571 pessoas", concluiu.