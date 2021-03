Famílias afectadas pela SIDA com apoio do Grupo Sousa

A delegação regional da associação Abraço e o Grupo Sousa assinaram hoje um protocolo que vem “reforçar o apoio que já vinha sendo prestado por este grupo empresarial, dirigido às famílias e crianças/Jovens infectadas e afectadas pelo HIV/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis”. O acordo fica em vigor até 2022.

Uma nota informativa da Abraço descreve que esta é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que presta apoio a pessoas infectadas e afectadas pelo VIH/SIDA, desenvolvendo também acções de prevenção e de rastreio do VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis. Foi fundada a 5 de Junho de 1992, e tem representação na Madeira desde 1995. Actualmente é constituída por quatro delegações - Lisboa, Setúbal, Funchal e Porto.

Já o Grupo Sousa e as empresas que o integram, onde se incluiu a Logislink, subscritora do protocolo, “elegem a responsabilidade social como um pilar da sua acção corporativa, apoiando diversas instituições e iniciativas com sentido solidário, contribuindo, designadamente para minorar as desigualdades sociais, em particular dos mais desfavorecidos ou em situação vulnerável”.

A Abraço explica ainda que qualquer donativo feito à associação tem como contrapartida um recibo com validade legal dedutível no IRC, segundo a Lei do Mecenato.