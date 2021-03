Formalizados os apoios a cinco famílias de Ponta Delgada e Boaventura

Decorreu esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente, a cerimónia de assinatura dos contratos de apoio entre a IHM- Investimentos Habitacionais da Madeira e as famílias abaladas pela intempérie que assolou as freguesias de Ponta Delgada e Boaventura.

A assinatura destes protocolos surge depois de, no mês de Janeiro, terem sido apurados os prejuízos do temporal que, no dia 25 de Dezembro, deixou em sobressalto o Norte da Madeira, particularmente as duas freguesias vicentinas referidas.

Na cerimónia de hoje foi apenas comunicada a ajuda a cinco famílias, sendo que ao longo deste mês e do próximo serão atribuídos os apoios às restantes famílias afectadas. Estas ajudas decorrem do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, incorporado pela IHM, com o propósito de auxiliar estas famílias que viram as suas habitações danificadas devido ao temporal.

Nesta formalidade esteve presente a Secretária Regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, José António Garcês e o Presidente do Conselho de Administração da IHM, Bruno Pereira.

No decorrer da cerimónia a Secretaria da Inclusão Social e Cidadania referiu que estes apoios são de extrema importância para que se reponham as condições habitacionais que foram retiradas pelo mau tempo, “em articulação com a Câmara Municipal de São Vicente e o Governo Regional, quisemos desde da primeira hora intervir, e nesse sentido, quer as minhas equipas de Investimento Habitacionais da Madeira, quer da segurança social estiveram desde da primeira hora em contacto com a população, sempre em articulação com a Câmara e Juntas de Freguesias, porque a nossa preocupação foi dar resposta que a população precisava e merecia (…) e o que nos queremos é que estas famílias consigam voltar às suas casas, mas em condições de habitabilidade, de segurança, de bem-estar.”

Já o presidente da Câmara Municipal de São Vicente relembrou os esforços realizados nesse dia pelas diferentes instituições para auxiliar de imediato a população, “o Governo Regional da Madeira que esteve presente desde da primeira hora no terreno juntamente comigo e com a Câmara Municipal e com as respetivas Juntas de Freguesias, no sentido de rapidamente solucionar e minimizar tudo aquilo que estava a acontecer.”.