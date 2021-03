Regras nos lares vão continuar inalteradas até estar garantida a imunidade de grupo

Só depois da imunidade de grupo assegurada o Governo Regional admite rever as regras impostas aos Lares da Região. A garantia é do presidente do Governo Regional, que esta manhã, à da cerimónia de entrega de novos equipamentos aos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, admitiu que “é possível que haja” alterações, mas logo esclareceu que tal só poderá ocorrer depois do Verão, a concretizar-se a expectativa de até lá ter 70% da população residente vacinada.

Apesar de reconhecer que há muitos idosos “com saudades de ver fisicamente os entes queridos”, defende que “não se pode brincar” para justificar a continuidade da proibição de visitas aos Lares.

“Quando tiver a generalidade da população vacinada, vamos, eventualmente, ponderar medidas, não de desconfinamento nem de convívio, mas que se garanta com toda a segurança a presença dos familiares nos lares”, mas sempre com distanciamento.