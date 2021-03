CDS lança voto de congratulação a Marcelo Rebelo de Sousa

O CDS-PP Madeira lança um voto de congratulação a Marcelo Rebelo de Sousa, que ganhou as eleições presidenciais, no passado dia 24 de janeiro de 2020, depois de ter vencido em todos os 308 concelhos do país.

"Aos 72 anos e com uma vida entre a política, o ensino e a comunicação social, o Presidente de todos os Portugueses foi reeleito com 60,67% dos votos e tomou posse como o 21º Presidente da República, no dia 9 de março de 2021. A investidura de Marcelo Rebelo de Sousa ficou marcada por ser a primeira vez que um Presidente da República tomou posse no meio de um estado de emergência, prestando juramento sobre a Constituição perante um parlamento com assistência reduzida devido à Covid-19. Eram menos de 100 pessoas que o aguardavam no hemiciclo da Assembleia da República, entre elas estavam 50 deputados, 6 membros do Governo e 22 personalidades convidadas", escreve o partido.

Para o CDS, o início do discurso do Presidente reeleito foi semelhante ao de há 5 anos, quando o Chefe de Estado afirmou que “Portugal é a única razão de ser do seu compromisso”, e lembrou que “uma pátria é muito mais do que o lugar onde nascemos”.

Consciente de que o último ano foi demolidor para a vida e para a saúde, com “duas pandemias”, uma sanitária e outra económico-social, o CDS lembra que o Presidente Marcelo tem um segundo mandato mais difícil pela frente, onde os cinco desafios que se impõem são: uma melhor democracia, o combate à Covid-19, a recuperação económica, a coesão social e o protagonismo internacional do país.