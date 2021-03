Marcelo Rebelo de Sousa recebido pelo rei de Espanha em Madrid

O Presidente da República foi recebido hoje em Madrid pelo rei de Espanha, depois da deslocação desta manhã ao Vaticano, naquelas que foram as suas primeiras visitas ao estrangeiro no início do seu segundo mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Palácio Real, na capital espanhola, poucos minutos depois das 18:00 (17:00 em Lisboa), tendo o cumprimento oficial entre os dois chefes de Estado acontecido poucos minutos depois.

No momento do cumprimento oficial estavam também na sala comitivas dos dois países ibéricos, incluindo o embaixador de Portugal em Espanha, João Mira Gomes, a vice-presidente primeira do Governo espanhol, Carmen Calvo, e a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos Roig.

Depois de um encontro institucional, Marcelo Rebelo de Sousa terá um jantar privado com Felipe VI no qual também vai estar a rainha de Espanha, Letizia Ortiz Rocasolano, partindo em seguida para Lisboa.

Como é tradição, o Presidente português quis assinalar com esta deslocação ao estrangeiro a importância que Lisboa dá ao relacionamento com estes dois Estados.

Reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse para um segundo mandato perante a Assembleia da República na terça-feira, numa cerimónia com assistência reduzida, devido à covid-19, em que núncio apostólico, embaixador da Santa Sé em Portugal, representou todo o corpo diplomático.

Há cinco anos, o chefe de Estado demorou mais tempo a realizar as primeiras visitas ao estrangeiro, que aconteceram oito dias depois de tomar posse, mas escolheu os mesmos destinos. Foi recebido pelo papa Francisco na manhã de 17 de março de 2016, deslocando-se depois para Madrid, para um encontro com o rei Felipe VI.