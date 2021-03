Workshop 'Porto Santo sem lixo marinho' juntou contributos para o futuro

A Camara Municipal do Porto Santo, a AIDGLOBAL e a ANP – Associação Natureza de Portugal, realizaram hoje o primeiro workshop sobre ‘Porto Santo sem lixo marinho’ que contou com a participação de várias entidades locais, culturais e escolares para dar o seu contributo no desenvolvimento de práticas quotidianas que possam reduzir o lixo, quer em terra, quer no mar.

Sofia Santos referiu a importância do tema para toda a comunidade local. A vereadora da Camara Municipal, na área do turismo, destacou a participação das pessoas e prometeu um contributo activo, em diversas áreas, no combate ao lixo marinho.

Já Nuno Barros, da Associação Natureza de Portugal, referiu que o tema é de grande importância para o Porto Santo que é agora “uma reserva da biosfera da Unesco” e pretende ser um território diferente, em termos de sustentabilidade.

“O Porto Santo é um território marinho, tem uma população residente a rondar os cinco mil habitantes, mas tem pressão turística de meio milhão de dormidas anuais, e tudo isto faz da ilha um território de excelência”, destacou o representante da Associação Natureza de Portugal, esperando que no próximo encontro possa apresentar medidas a implementar no plano de gestão comunitário.