Mais 4 caixotes de lixo incendiados no Funchal

Mais quatro caixotes de lixo foram encontrados a arder, esta madrugada, pouco depois da meia-noite. Os contentores de lixo foram incendiados no Caminho Velho da Chamorra, no Funchal, uma situação que tem ocorrido com alguma frequência nos últimos tempos e que até já motivou alertas por parte da Câmara Municipal do Funchal.

A combater as chamas estiveram seis elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal com uma viatura pesada de combate a incêndios.