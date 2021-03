Universidade do Porto regista história da pandemia em colecção para memória futura

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) está a recolher e a documentar material relacionado com o "período único" da pandemia da covid-19, disse hoje à Lusa a curadora Rita Gaspar.

"Em março, quando viemos todos para casa, foi interessante começar a ver como é que nós, portugueses e um pouco por todo o mundo, estávamos a responder a esta pandemia (...). Uma curadora de um museu, como muitos outros colegas meus naturalmente, pensa: temos de registar isto. Registar como é que esta pandemia nos está a afetar e que soluções estamos a desenvolver. Registar para memória futura", disse Rita Gaspar, curadora das coleções de Arqueologia, Etnografia e Antropologia biológica do MHNC-UP.

Em causa estão as máscaras, ventiladores, viseiras criadas em impressoras 3D, vacinas, processos de investigação e respetivos resultados, entre muitos outros elementos.

O MHNC-UP quer registar a "A história da Covid-19", nome que está a dar a este projeto que teve início em maio do ano passado, mas que a Rita Gaspar parece que "começou ontem".

"Estamos numa fase de arranque. Estamos a tentar fazer a recolha do processo em si e não ficar apenas com produto final", referiu a responsável, dando como exemplo o contacto com uma entidade à qual pediu elementos sobre produtos desenvolvidos por causa da pandemia que contou que, "numa fase inicial, não havia produção dos metais que se colocam nas máscaras para ajustar ao nariz e chegou a ponderar-se usar os atilhos do pão".

"São todas essas histórias e particularidades que pretendemos documentar. É verdade que as pandemias são cíclicas, a humanidade já passou por várias, os jornalistas têm feito um histórico ao longo dos tempos, mas para efetivamente nós, que vivemos agora, esta é a primeira pandemia que estamos a passar", acrescentou a curadora.

Sem adiantar uma data para conclusão do projeto, Rita Gaspar avançou que esta coleção poderá traduzir-se em exposições e projetos de investigação, mas também estará disponível para consulta da comunidade.

E é exatamente à comunidade que a curadora do MHNC-UP aproveita para apelar: "Estamos sempre à procura de novos materiais. Gostaríamos que as pessoas que tenham em casa objetos, elementos, registos interessantes que entrem em contacto connosco. Estaremos abertos a dádivas. Foi muito curioso ver os mecanismos que as famílias, as avós, encontraram e o que fizeram para entregar no hospital e no lar, por exemplo", referiu.

À Lusa, Rita Gaspar também frisou que "uma das premissas de arranque deste projeto foi toda a dinâmica que existiu desde março dentro da Universidade do Porto", cujos alunos e faculdades rapidamente se mobilizara para desenvolver soluções que ofereceram a quem deles necessitava num período de escassez de equipamentos de proteção individual, nomeadamente hospitais.

O museu da Universidade do Porto quer, por isso, "registar todo o processo de compilação e arranque de construção de materiais", disse a curadora, elencando que se no início o foco esteve nos equipamentos de proteção, esse passou ao meio hospitalar como ventiladores e materiais de diagnóstico.

"É também interessante registar como a UP [Universidade do Porto], enquanto academia se associou às entidades privadas e ao meio empresarial para desenvolver soluções que estavam em falta em Portugal. Foi curioso ver como conseguimos com tanta rapidez dar resposta a este problema", referiu.

Este projeto está a gerar contactos nacionais e internacionais e o envolvimento de várias faculdades da academia do Porto.

Neste momento a fase é de elaborar as metodologias que vão permitir fazer a documentação de todos os materiais.

No seu portal de notícias, a UP refere que "está a construir-se um repositório, o mais completo e diversificado possível" e que "o passo seguinte será trabalhar a divulgação deste acervo, e contar a história deste episódio, em si, já histórico, através de iniciativas de âmbito diverso, nomeadamente exposições, ou outros eventos".