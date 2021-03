CDU critica actual executivo da Câmara Municipal do Funchal

A CDU realizou hoje uma iniciativa política, no Lombo da Quinta, freguesia de São Gonçalo, onde a deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, criticou o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal.

No seu entender, "a ideia de um concelho equilibrado e com desenvolvimento igual, não passa de propaganda, porque as assimetrias existentes entre o centro urbano e as zonas periféricas, são flagrantes e vivenciadas diariamente, por exemplo pelos moradores do Lombo da Quinta, na freguesia de São Gonçalo".

"Pela ligação que temos no terreno às populações e aos seus problemas, vemos em primeira mão as dificuldades dos que vivem à margem do desenvolvimento anunciado. Em iniciativas como as que a CDU tem vindo a desenvolver, mostra o Funchal real vivido por milhares de pessoas, e hoje damos voz às reivindicações dos moradores da Vereda do Lombo da Quinta, que esperam e desesperam pelo prometido arranque da obra de alargamento desta vereda. Esta é mais uma das muitas obras que já vem sendo prometida há anos, mas que à semelhança de tantas outras, tarda em arrancar e sair do papel", disse.

Segundo Herlanda Amado, esta é uma "promessa antiga" que "ficou numa gaveta partilhada pelos executivos camarários do PSD ao PS".

"De forma resiliente e persistente ao longo dos anos, os moradores foram a muitas sessões públicas da Câmara Municipal conseguindo que fosse inscrita em alguns orçamentos, mas por inércia ou incompetência política, não saiu até hoje do papel", referiu.

E acrescenta: "Quanto mais tempo terão as pessoas que aguardar para ter direito a uma estrada com condições de segurança? Quanto mais tempo terão que aguardar para que as suas justas e longas reivindicações sejam concretizadas pela Câmara do Funchal?".