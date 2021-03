Miguel Silva Gouveia não teme candidatos do PSD à autarquia do Funchal

Sobre a candidatura de Pedro Calado à Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia diz que quem tem de se pronunciar sobre este assunto é o PSD-M, mas garantiu que não teme os candidatos apontados pelo partido nos últimos tempos.

"Quem tem no seu cartão de visita trabalho, como é o caso da Câmara Municipal do Funchal, da coligação Confiança e no meu caso em particular, pouco tem que temer quem quer que seja, seja o Pedro Calado, Pedro Coelho, Manuel António ou esse rol de candidatos que foram surgindo nos últimos seis meses na tentativa de prospecção por parte de um candidato do PSD", afirma o actual presidente da CMF, no programa da TSF-Madeira 'Debate da Semana'.

Ainda sobre as eleições autárquicas, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, anunciou um acordo da coligação PSD/CDS nos concelhos da Ponta do Sol e de Santana.

