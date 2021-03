Autarquia assinou protocolos com 12 entidades desportivas do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, deu início, esta manhã, nos Paços do Concelho, à primeira fase de assinaturas dos protocolos entre a autarquia e 12 entidades desportivas do concelho, com vista à atribuição de apoios desportivos ao associativismo. Os apoios atribuídos ascenderam a 24 mil euros.

Miguel Silva Gouveia disse que “o município investiu 168 mil euros no apoio a entidades desportivas em diversas fases ao longo do ano, numa clara mensagem de confiança para os clubes e associações da cidade, que puderam contar com o município como um parceiro determinante numa hora difícil".

"Tem sido um esforço comum e a CMF do reconhece que mesmo com algumas actividades suspensas importa continuar a apoiar as associações desportivas do concelho porque estas estruturas têm custos e precisam de apoios para se manterem no activo", referiu.

As entidades apoiadas nesta primeira fase foram a Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira, Clube Karaté Caniço, Associação e Academia de Bilhar Miguel Silva, Associação Regional de Triatlo da Madeira, Associação de Karaté da Região Autónoma da Madeira, Clube de Ténis de Mesa de Santa Teresinha, Associação de Ténis da Madeira, Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, Clube Desportivo São Roque, Clube Desportivo da Escola Francisco Franco, Clube Kick-Boxing do Funchal e o Clube Escola 'O Liceu'.