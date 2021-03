Bombeiros recebem novos equipamentos amanhã

Os Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira vão receber novos equipamentos. A cerimónia de entrega acontece amanhã, pelas 11h30, na sede do Serviço Regional de Proteção Civil e contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

De acordo com um nota enviada à imprensa pelo Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, na lista de equipamentos a serem entregues incluem-se postos de comando portáteis, tendas operacionais, entre outros, os quais visam "dotar os elementos do Quadro de Comando dos Corpos de Bombeiros de ferramentas de trabalho fundamentais ao desempenho da função de Comando e Coordenação de Operações".