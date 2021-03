Seis associações de bombeiros recebem 2,6 milhões do Governo Regional

Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, presidiu hoje à cerimónia de assinatura de seis contratos de programa, no valor global de 2,6 milhões de euros com seis associações de bombeiros da Madeira, nomeadamente, Bombeiros Voluntários Madeirenses; Bombeiros Voluntários da Calheta; Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos; Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol; Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz; e Bombeiros Voluntários de Santana.

O investimento vai permitir, segundo o GR, a operacionalidade do serviço de socorro e de emergência na região e representa um reforço da capacitação operacional dos corpos de bombeiros.

O valor atribuído para o ano de 2021 é superior ao do ano anterior em mais de 600 mil euros, na sua totalidade. Pedro Ramos, acompanhado pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, José Dias, agradeceu o trabalho desenvolvido por todos os elementos afectos a todos os corpos de bombeiros principalmente neste último ano, marcado pela pandemia COVID-19.

Para sexta-feira, 5 de Março está agendada a assinatura do contrato de programa com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, na ilha dourada.