Bombeiros resolveram pequeno incêndio em mato no Palheiro

Cinco elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma viatura pesada de combate a incêndio em mato, estiveram ontem ao final da tarde na zona do Palheiro Ferreiro, tendo ainda a operação demorado cerca de uma hora.

Segundo foi possível apurar, perto das 18 horas foram chamados, mas devido ao acesso difícil daquele caminho estreito, foi necessário garantir a segurança das manobras, o que fez com que quando chegassem o fogo já estivesse quase extinto.

No entanto, as chamas tinham passado para uma pilha de madeiras e dada a proximidade das casas, ainda levou algum tempo a dar a operação por concluída. Foi preciso fazer um rescaldo apurado para evitar reacendimentos.