Machico apresenta percursos de treino "inovadores e competitivos"

A baía de Machico conta agora com dois percursos de treino que são descritos pela Câmara Municipal de Machico como "inovadores e competitivos". Os dois percursos disponibilizam acesso a uma aplicação móvel que apresenta desafios e regista os tempos de cada utilizador.

"Ao longo de cada percurso foram colocadas várias marcações, aproximadamente de 100 em 100 metros, facilitando desta forma o controlo da distância percorrida", explica nota da autarquia. O início e o retorno de cada percurso estão devidamente identificados facilitando desta forma aqueles que o quiserem efetuar numa vertente mais competitiva.

Aliás, é no início do percurso que se encontra um painel onde pode encontrar informações e recomendações pertinentes para iniciar a prática do seu exercício físico, bem como os contactos para situações de emergência e algumas alusões ao que pode encontrar e visualizar ao longo do percurso.

O percurso 1 inicia-se no farol de São Roque, onde também termina, e retorno na Ponta do Cais, aproximadamente 2.400 metros (ida e volta).

Já o segundo percurso tem início e fim no Largo do Cais e retorno no Farol de São Roque, aproximadamente 2mil metros (ida e volta).