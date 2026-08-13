Vantagens da ‘Conta Jovem’ e da ‘Conta Estudante’

Agosto é o mês que antecede a ida para as universidades de milhares de jovens, alguns pela primeira vez, e é também um período em que as famílias optam por formas de financiar esta nova fase da vida.

Uma das decisões a tomar, até para jovens que ainda frequentam o ensino secundário, é escolher uma conta bancária à ordem. E a banca tem condições especiais em duas modalidades: ‘jovens’ e ‘estudantes’.

As famílias procuram soluções que garantam isenção de comissões e outras condições para quem está a começar e ainda não tem rendimentos fixos.

A DECO Proteste (https://www.deco.proteste.pt/ ) apresentou, esta semana, um trabalho coordenado por Nuno Rico, Paula Melo dos Santos e Filipa Nunes que procura fornecer dados para a escolha mais acertada.

As conta à ordem, a mais corrente em todos os bancos, permite receber salários, bolsas ou mesadas, pagar despesas, fazer transferências, levantar dinheiro em caixas multibanco, usar o cartão de débito e as apps bancárias.

No entanto, quando se trata de jovens, há contas que podem ser interessantes.

Conta Jovem

Conta à ordem para menores de 32 anos, sendo a idade o critério de adesão. Normalmente garante isenção de despesas de manutenção, cartão de débito sem anuidade, estabelece limites de movimentação para menores de idade e oferece descontos em produtos financeiros.

Conta Estudante

Estas contas bancárias funcionam com limite de idade até 30 ou 31 anos e obriga a apresentação de prova de estudo, normalmente um certificado de matrícula.

Algumas instituições de ensino superior têm contratos com bancos que permitem que o próprio cartão de estudante funcione como um cartão bancário e que a conta tenha condições especiais durante o curso.

Quando estudante conclui o curso ou deixa o ensino, pode transformar a conta estudante numa conta bancária normal ou numa conta jovem se ainda estiver dentro dos critérios exigidos.

Em ambos os casos ‘conta jovem’ ou ‘conta estudante’ a isenção de comissões é importante, sobretudo numa altura da vida em que não há um rendimento fixo.

Para os mais novos é uma introdução à gestão financeira, através de serviços digitais simples.

Mas há situações a ter em conta, desde logo os limites de movimentação impostos em algumas contas deste tipo e o facto de os benefícios oferecidos terem limites, desde logo a idade, mas também a inscrição num estabelecimento de ensino. É preciso estar atento à passagem automática a conta à ordem paga.

Antes de optar por uma conta, a DECO recomenda a leitura pormenorizada das condições e comparação entre vários bancos e modalidades.

Além da isenção de despesas de manutenção, é importante saber se há pagamento de anuidade do cartão, custos de transferências bancárias e o que acontecerá quando terminada a condição de estudante ou jovem.