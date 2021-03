Pizzaria assaltada em Machico durante recolher obrigatório

Uma pizzaria situada nas imediações do campo de futebol de Machico foi assaltada esta madrugada, em pleno recolher obrigatório.

Os ladrões furtaram o fundo de caixa e causaram um enorme prejuízo no estabelecimento.

Segundo o DIÁRIO apurou, o assalto foi perpetrado por volta das 2 horas da madrugada.

Quando se apercebeu do assalto o proprietário contactou a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local para tomar conta da ocorrência.

Os agentes policiais estiveram no local a recolher impressões digitais deixadas pelos autores do crime e terão também procurado visionar as imagens das câmaras de videovigilância para conseguir identificá-los.