Ex-presidente do Vitória Guimarães Emílio Macedo morre aos 73 anos

O antigo presidente do Vitória de Guimarães Emílio Macedo da Silva, que liderou os destinos do clube entre 2007 e 2012, morreu aos 73 anos, informaram hoje os vimaranenses.

"O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Emílio Macedo da Silva. Eleito Presidente do Vitória Sport Clube em 2007, exerceu funções até 2012. Antes disso, serviu o clube enquanto Vice-Presidente", indica o clube.

Emílio Macedo da Silva, que foi também um dos fundadores do Sandinenses, conseguiu na presidência do Vitória igualar a melhor classificação de sempre do Vitória de Guimarães na I Liga de futebol, repetindo em 2007/08 o terceiro lugar alcançado em 1997/98, 1986/87 e em 1968/69.

No comunicado, o Vitória de Guimarães informa ainda o decretar de três dias de luto, prestando solidariedade e sentidos pêsames à família de Emílio Macedo da Silva.