Secundária de Machico desafia comunidade a participar no Dia da Matemática

A Escola Básica e Secundária de Machico celebra o dia Internacional da Matemática, que se comemora a 14 de Março, e desafia os alunos e comunidade a conceberem um cartaz sob o tema 'Matemática para um mundo melhor'.

A escola participa propondo as actividades divulgadas na página criada para o efeito, 'The International Day of Mathematics'.

"Desta forma, os docentes da disciplina de matemática da EBSM pretendem levar até aos alunos uma visão diferente, dinâmica e atrativa desta disciplina, desafiando-os a participarem na elaboração de um Cartaz que mostre, com imagens, uma maneira de tornar o mundo um pouco melhor usando a matemática. Em vez de palavras, devem usar figuras combinadas com números, formas geométricas, fórmulas e outros elementos matemáticos para expressar uma ideia. Usar a matemática para que pessoas de todo o mundo possam entender a sua mensagem, mesmo que não falem português", explica a escola através de comunicado.

Os cartazes vão ser divulgados na página do DIM e na página da EBSM a 14 de Março. Ainda no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Matemática e do Pi, o grupo disciplinar de matemática sugere a toda a comunidade escolar e público em geral a realização da atividade intitulada 'de Mapas', tendo por base o famoso 'Teorema das quatro' cores".