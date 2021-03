PSD apresenta voto de louvor ao Centro de Química da Madeira

O grupo parlamentar do PSD entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de louvor ao Centro de Química da Madeira, pela atribuição da classificação de 'Excelente', pela Fundação para Ciência e a Tecnologia, no exercício de avaliação feito às unidades de investigação, referente ao período 2013-2017, enaltecendo a qualidade do seu trabalho e a projeção que a sua equipa tem concedido à Região.

"No período em questão, o Centro de Química da Madeira publicou 162 artigos em revistas científicas de prestígio internacional. E desde então, de 2018 até 2020, publicou já 172 artigos, maioritariamente em revistas do primeiro quartil", refere.

"Este centro de investigação, que tem como unidade de acolhimento a Universidade da Madeira, através do seu trabalho, mostrou uma elementar interação com a sociedade madeirense, seja com as empresas, seja na divulgação científica, seja, finalmente, pelos projetos realizados em parceria com a comunidade educativa, e, ainda, com a participação do Laboratório Regional de Engenharia Civil", sustenta.

Destaca que, "actualmente, o Centro de Química da Madeira tem uma equipa constituída por 65 investigadores, dos quais 24 são doutorados", e "contempla dois grupos de investigação - Grupo dos Materiais e Grupo dos Produtos Naturais, com intervenção principalmente nas áreas da 'Saúde e Bem-Estar', 'Segurança e Qualidade Agroalimentar' e 'Recursos e Tecnologias do Mar'".

Diz ainda que aquele centro "é uma instituição de renome internacional, cujo trabalho de equipa, a visão, a resiliência e o pragmatismo são irrepreensíveis", tendo, inclusive, "sido distinguido, nacional e internacionalmente", o que, no seu entender, "demonstra a qualidade e o rigor dos trabalhos de investigação produzidos e o brio, profissionalismo e dedicação dos seus investigadores".

Por fim, salienta que, "na Região Autónoma da Madeira, tem sido um dos mentores da cultura científica, através da iniciativa 'A Química é Divertida', que, em 2020, completou 25 anos"

"Desde a sua fundação, o Centro de Química da Madeira é quem tem levado este projecto às escolas da Madeira, aprofundando, de forma dinâmica, as áreas da química e da bioquímica, proporcionando experiências únicas de observação científica, de descoberta de vocações e de interação entre alunos e investigadores", concluiu.