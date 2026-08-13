Benfica confirma qualificação para play-off da Liga Europa

Benfica garantiu hoje a passagem ao play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, com um empate a um golo frente aos escoceses do Hearts.

Confortável com a vantagem conquistada na primeira-mão da eliminatória (6-1), os encarnados chegaram a estar a perder, após golo Tómas Magnússon, aos 77 minutos, mas apenas por dois minutos com Lukebakio a fazer o empate (79) que permite a passagem à eliminatória seguinte.

Na ronda decisiva, a disputar nos dias 20 e 27 de agosto, o Benfica irá defrontar os dinamarqueses do Aarhus, relegados das rondas preliminares da Liga dos Campeões após serem eliminados na terça-feira pelos azeris do Sabah.