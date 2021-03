Um pilar que vem do século XVIII

Na Avenida do Mar, no Funchal, mesmo em frente à Assembleia Legislativa, ainda estão os restos do Pilar de Banger que foram recuperados, em 1990 e reunidos em forma de monumento.

O pilar, mandado erguer por John Light Banger, em 1798, era uma torre de grandes dimensões (cerca de 30 metros de altura e 3 metros de diâmetro) que tinha como primeiro objectivo o transporte de cargas, através de guindastes, entre as embarcações que fundeavam no porto e terra.

Também serviu como posto de vigia das embarcações que se aproximavam do Funchal.

Em 1939 foi mandado demolir e só em 1990 forem reunidas as pedras originais que foi possível identificar e inaugurado um monumento para recordar o pilar original que era um ex-libris do Funchal.