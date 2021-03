“Não haverá grandes alterações para o período da Páscoa"

“Neste momento acho que temos as medidas adequadas em relação ao período da Páscoa”, ao lembrar que “não estamos em confinamento “ e “temos a pandemia em contenção” e na próxima semana será iniciada a avaliação do segundo ciclo de incubação“ e em função dos resultados iremos tomar as decisões. Mas em princípio não haverá grandes alterações”, afirmou o presidente do Governo.

Sobre a possibilidade de limitar a circulação entre concelhos, sugerida pelo Delegado de Saúde do Funchal, Maurício Melim, só admite que tal possa voltar a acontecer se ocorrer “surtos descontrolados”.

Com a garantia de que “não haverá grandes alterações” a tomar até à Páscoa, adiantou que já hoje o Conselho de Governo irá anunciar apenas uma alteração, referindo-se à abertura gradual dos desportos individuais, excepto no horário de recolher obrigatório, para sublinhar que “a primeira semana foi para os atletas federados” e a partir de hoje essa prática “será aberta para toda a população”.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita, esta manhã, o Centro Cultural John dos Passos, onde decorre, de 1 de Fevereiro a 30 de Junho de 2021, o projecto-piloto ‘Nómadas Digitais’.