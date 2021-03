Mil nómadas americanos poderão chegar à Madeira na reabertura dos corredores aéreos

Mais de mil nómadas americanos aguardam a abertura dos corredores aéreos para virem trabalhar para a Madeira: Revelação feita esta manhã pelo presidente do Governo Regional durante a visita ao Centro Cultural John dos Passos, onde decorre, de 1 de Fevereiro a 30 de Junho de 2021, o projecto-piloto ‘Nómadas Digitais’.

Miguel Albuquerque também adiantou que um espaço semelhante ao da Ponta do Sol deverá ser criado na Calheta. Amanhã está agendada reunião com a autarquia calhetense para tratar do assunto.

“Isto é um sucesso e espero que continue a ser” afirmou depois de contactar de perto com o projecto que tem como promotores a Secretaria Regional da Economia e a Startup Madeira e nele estão envolvidos, enquanto parceiros, a comunidade de nómadas digitais, empresas locais.

Com uma centena de nómadas instalados na Ponta do Sol, para Albuquerque “as expectativas foram largamente ultrapassadas” neste projecto-piloto, denominado Digital Nomads Madeira Islands.

“Temos condições para a Madeira se tornar uma referência nacional no acolhimento destes nómadas digitais”, salientou, ao mesmo tempo que classificou a ideia de “passo muito importante para o futuro da Madeira”.

Determinado em continuar a aposta “criando melhores condições de atractividade”, o presidente do Governo considera que a Região tem condições para “se transformar num local cosmopolita de acolhimento internacional destes trabalhadores”.

Espera agora que a abertura das fronteiras possa trazer mais nómadas digitais à Madeira, sendo que só nos EUA existem “mil e tal inscritos para virem para a Madeira”.

Recorde-se que a Ponta do Sol foi o concelho escolhido para testar o conceito de Fevereiro a Junho de 2021. Conhecer as necessidades dos nómadas, adaptar produtos e serviços às necessidades, envolver a comunidade e as entidades privadas foram alguns dos desafios identificados para esta fase piloto.