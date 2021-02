André Ventura vem à Madeira no sábado

André Ventura, presidente do CHEGA, visita a Madeira, no próximo sábado, dia 27 de Fevereiro, anunciou a direcção regional do partido.

Ventura irá reunir-se com os militantes locais, num evento que terá lugar, pelas 16h30, no hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Recorde-se que nas Eleições Presidenciais de Janeiro, o líder do CHEGA conseguiu o segundo lugar na Região e também nos resultados por concelhos (apenas em Machico ficou em terceiro lugar), tendo superado Ana Gomes nos outros dez Municípios. Ventura conseguiu 9,9% do total de votos, 10.646 votos.

Na altura, Fernando Pereira Gonçalves, líder da Direcção Política Regional do CHEGA, considerou que se André Ventura tivesse vindo à Madeira “o resultado seria mais expressivo". Visita que irá agora concretizar-se.