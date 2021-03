Vialitoral encerra nós de Santo António e Pilar na noite de quinta-feira

Devido a trabalhos de manutenção da sinalização vertical, a Vialitoral vai encerrar ao trânsito a VR1 entre os nós 10 (Santo António) e 9 (Pilar) no sentido Machico - Ribeira Brava, às 21 horas de quinta-feira, dia 4, até às 02 horas da madrugada de sexta-feira, 5 de Março.

Como alternativa, é sugerido o percurso pela Avenida das Madalenas, seguindo na direcção Sul, até à Rua Prof. Maria Bernardete Jardim Gonçalves, transpondo a Travessa da Levada do Cavalo e a Rua Nova da Levada do Cavalo, em direcção à Levada do Cavalo, onde poderá retomar a Via Rápida no sentido Funchal - Câmara de Lobos, pelo nó 9 (Pilar).

A Vialitoral agradece a compreensão dos utentes para os incómodos que este condicionamento venha a causar, solicitando a colaboração de todos no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local.