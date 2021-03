Velázquez apresentado como novo treinador do Marítimo

Velázquez é, oficlamente, o novo treinador do Marítimo. O técnico espanhol foi hoje apresentado no complexo do Marítimo, em Santo António, pelo presidente Carlos Pereira.

Depois da apresentação, presidente e treinador visitaram o complexo do clube, altura em que Carlos Pereira foi confrontado por elementos da claque Fanatics que se deslocaram ao local para acompanhar os primeiros momentos do novo treinador.

Depois de uma breve conversa com Carlos Pereira, foram entoados cânticos que demonstram a frustração sentida pelo mau momento da equipa maritimista. “Marítimo é nosso, Carlos Pereira para a rua”, entoaram os Fanatics.