Marítimo terá de responder com vitória para sair do último lugar

A vitória do Boavista deixou ontem a lanterna-vermelha da I Liga portuguesa de futebol para o Marítimo, que hoje recebe o Moreirense, pelas 17h30, no seu estádio.

A vitória boavisteira por 3-0 na recepção ao Famalicão, em jogo da 22.ª jornada da prova, com golos de Ricardo Mangas, Paulinho e Sebastián Pérez, permitiu à equipa portuense deixar o último lugar da prova, ocupado agora pelo Marítimo, que terá a dura tarefa contra o 8.º classificado da prova, com 26 pontos.

O Boavista subiu ao 14.º lugar provisório, com 21 pontos, enquanto o Famalicão, que venceu apenas um dos últimos oito jogos no campeonato, caiu para a 17.ª e penúltima posição, já em zona de despromoção directa, e poderá ver o Marítimo entregar-lhe no domingo a lanterna-vermelha.

Já a equipa madeirense, se vencer, poderá ficar com os mesmos 21 pontos e a cinco do 8.º lugar, o que atesta a proximidade entre um lote grande de equipas que, por esta altura, tanto podem descer como podem ficar na I Liga.

Entre o 7.º classificado, o Santa Clara, com 28 pontos, e o Marítimo, com 18, estão outras 10 equipas, incluindo o Nacional, que já foi derrotado nesta jornada e mantém 21 pontos. Significa que se o Marítimo vencer o Moreirense, empata nos pontos o rival madeirense 'apimentando' ainda mais o derby da próxima sexta-feira no Estádio da Madeira.

Na 1.ª volta, mais precisamente a 31 de Outubro de 2020, as duas equipas empataram a zeros no Estádio do Marítimo.