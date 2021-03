Incêndio em loja mobiliza duas corporações e 19 bombeiros

A duas corporações de bombeiros do Funchal foram chamados esta manhã para acudir a um incêndio no Beco do Pimenta, numa das que liga a Rua 5 de Outubro, Rua dos Tanoeiros e a Rua da Praia.

Segundo pudemos apurar, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram três viaturas cada com 9 e 10 elementos para a ocorrência numa loja abandonada.

Neste momento procedem-se às operações de rescaldo.