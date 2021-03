Boa noite!

Às quartas-feiras vamos passar a abrir neste espaço uma espécie de livro de elogios . Pretendemos que sejam justos, mesmo que por vezes irónicos ou menos óbvios. Desejamos que sejam motivadores, não tanto para quem os recebe, mas mais para quem os lê. Esperemos que ajudem a cultivar o bom hábito da partilha da gratidão com maior frequência.

Para além do escrutínio severo, espírito crítico e interpretação honesta, o jornalismo também se faz na busca incessante e leal pelo melhor que há naqueles que servimos e nos rodeiam, nada que se confunda com frete, submissão ou encomenda.

Apesar das atribuladas jornadas informativas, das legítimas desconfianças e das suspeitas do costume, é possível chegar ao fim do dia de coração cheio, com orgulho nos feitos dos outros, mesmo que não sejam extraordinários, com carinho pelos que se superam e com esperança em todos os que tentam reerguer-se ou resistir. Precisamos todos do ânimo que a pandemia foi aniquilando e da cooperação necessária para que a desejada retoma não deixe ninguém para trás.

É bom saber que:

. Os Açores não diagnosticaram, nas últimas 24 horas, casos positivos de covid-19. É sobretudo um sinal de esperança, encorajador para todas as autoridades de Saúde deste País, que têm lutado de forma exemplar e merecem retemperar forças, pois a exigente batalha não vai dar tréguas tão cedo.

. Cinco mil funcionários das escolas da Madeira, entre professores e pessoal não docente, vão ser chamados nas próximas semanas para serem vacinados contra a Covid-19. É hora de começar a diversificar grupos pois, caso contrário, nem 70% da população estará vacinada em Julho, nem a imunidade de grupo será consistente.

. Os TSD/M vão entregar computadores portáteis usados, mas funcionais, a alunos carenciados que não disponham destes equipamentos e que deles precisem para as aulas à distância. É com gestos desprovidos de interesses eleitorais que política se credibiliza e se liberta do pântano em que se perde em troca de galhardetes e campanhas de difamação.

. A Câmara do Funchal distribui 261 mil euros a 19 entidades que prestam apoios sociais em várias áreas. Numa era de distorções gritantes e desequilíbrios preocupantes toda a ajuda é essencial.

. O novo treinador do Marítimo promete falar amanhã aos jornalistas. Era desejável que assim fosse, todos os dias, sejam as perguntas interessantes ou inconvenientes. Contamos com Julio Velázquez para derrotar os silêncios cúmplices que também escondem épocas mal planeadas.