Anotações que nos fazem pensar!

1 - A maioria parlamentar, PSD e CDS, chumbou o requerimento do Juntos Pelo Povo para o agendamento de um debate de urgência sobre o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira, para além da questão da pandemia. Este nosso requerimento surgiu porque sabemos que muitas consultas de especialidade foram adiadas. Exames de diagnóstico foram adiados. Cirurgias foram adiadas. Aumentou, nos últimos tempos, o número de pessoas a falecerem em casa. As pessoas que precisam dos serviços de saúde, para coisas tão simples como pedir uma receita, têm tido dificuldades. Mas as respostas do Sr. Secretário têm sido sempre que está tudo a funcionar bem e que estas questões são exageros da parte do JPP, quanto o questionado sobre estas matérias.

A justificação da coligação PSD/CDS foi que o tema da saúde tinha sido debatido aquando do debate mensal com o Governo Regional na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, no dia 27 de janeiro. Mentira! Esqueceram-se (?) foi que esse debate foi apenas sobre a situação epidemiológica (pandemia) na Região! As questões que fugissem do assunto, o Governo não respondia! Mesmo algumas diretamente relacionadas com o tema em debate, não respondiam porque não convinha responder!

A novidade para o debate mensal de fevereiro é que o PSD propõe, novamente, a questão da pandemia! Tudo feito para trazer o Governo à assembleia para elogiar o que tem feito, elogiar as suas medidas e fugir às questões dos deputados quando a pergunta não lhes convém! Depois, alguma comunicação social, encarrega-se de fazer a “propaganda” necessária!

2- Soubemos recentemente que o Sr. Presidente do Governo tem convidado para almoçar na Quinta Vigia (residência oficial do presidente do Governo Regional da Madeira e não do líder do PSD!) alguns autarcas do PSD para programarem as eleições autárquicas de 2021. Belo gesto de acolhimento! Com os dinheiros públicos, que sustentam esta residência, o presidente do Governo transforma-a em “nova sede” do PSD!

3 - O regresso às aulas dos alunos até ao 2º Ciclo e ensino profissional, após o Carnaval, veio com uma noticia: cerca de 2 mil alunos foram impedidos de ter ensino presencial. O correspondente a mais de 100 turmas que estão em confinamento devido a contactos com casos positivos de covid-19. Estes dados representam mais de 6% do total de alunos que frequentam o ensino até ao 2º ciclo do ensino básico.

Soube-se, também, que durante o segundo período, qua ainda decorre, mais de 200 alunos que frequentavam o ensino presencial testaram positivo à covid-19. Dados que nos devem fazer pensar, principalmente a todos nós, pais e encarregados de educação. Será este ainda um valor residual, como afirmava o Sr. presidente do Governo?

Uma questão que ainda não está bem esclarecida e que preocupa os professores, alunos e encarregados de educação, diz respeito à avaliação dos alunos que estão a ter aulas através de plataformas digitais (regime não presencial). Urge por isso que o Sr. Secretario Regional de Educação utilize os seus assessores e nomeados, em colaboração com os responsáveis das escolas, para, em conjunto, definirem a forma ou modelo de avaliação mais adequado às circunstâncias atuais, para bem do trabalho educativo dos professores e para uma avaliação não penalizadora para os nossos alunos.