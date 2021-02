Bananal em Santa Cruz produz o dobro da média regional

Em Santa Cruz há uma plantação de banana que por hectare produz em média o dobro da quantidade normal da Região.

A muito produtiva exploração agrícola, localizada no sítio do Cano – sobranceira à pista do aeroporto - foi hoje visitada pelo presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque ficou rendido com as explicações e resultados apresentados por Manuel Morais, o engenheiro técnico agrário responsável pela exploração, classificando-a de “exemplar em todos os sentidos”, ou não produzisse em meio hectare “mais de 15 mil quilos de banana por ano”. Motivo para elogiar a técnica de produção utilizada, uma aposta que garante “consistência de produtividade ao longo de todo ano”, inclusive no Inverno, como é o caso.

A exploração iniciada em finais de 2017, teve duas fases de plantação, a última em 2018.

Com “apenas um trabalhador”, “os resultados estão à vista”, destacou Manuel Morais, ao revelar que no último ano “a exploração atingiu uma média de produção por hectare de 47,97 toneladas”, valor que equivale ao “dobro da média regional”, acentuou, na presença do presidente do Governo e do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Tão ou mais relevante ainda o facto de 85,88% da banana produzida em 2020 ser de qualidade Extra. “Uma média excelente em termos regionais, sobretudo para esta zona, que tem problemas climatéricos muito adversos” apontou. Nomeadamente o vento “que é o principal inimigo da bananeira, e alguns problemas de água” que tem sido ultrapassado pela técnica de poupança de água” muito interessante” que implementou.

Mesmo tendo sido fustigada, recentemente, por ventos de 90 km/h, o vendaval apenas deitou uma bananeira ao chão.

Resultados que levaram o presidente do Governo a reforçar que “hoje a agricultura tem muito a ver com a técnica”. Nomeadamente conjugando a tecnologia com a adaptação de novos métodos de produção, aposta que tem garantido elevados índices de produtividade e de qualidade. O resultado desta aposta, segundo Albuquerque, é “a evolução exponencial” da agricultura madeirense nos últimos anos.

Mantém por isso que “a banana da Madeira é a melhor banana do mundo. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso”, acentuou.

Meio hectare muito rentável

A exploração hoje visitada é propriedade de Gil Alves. O empresário agrícola teve já uma candidatura aprovada pelo PRODERAM 2020, no âmbito da medida de apoio a investimentos de grande dimensão. É produtor global G.A.P. desde 15 de Agosto de 2019.

A produção tem uma área de 6.200 metros quadrados, com plantação de banana, tangerina e abacate. A área cultivada com bananeiras é de 4400 metros quadrados.

O produtor iniciou a entrega da sua produção, na GESBA, em Junho de 2019.

O total de produção de banana Extra, em 2020, foi de 15.234 kg.