Pessoas com trissomia 21 entre os prioritários na vacinação contra a COVID-19

Na sequência da actualização das normas da Direcção Geral de Saúde quanto à campanha de vacinação contra a COVID-19, a Direcção Regional de Saúde emitiu hoje uma circular normativa com as alterações operadas.

No âmbito das novidades, destaca-se a atualização dos grupos prioritários, passando a estar incluidas na fase 1 da vacinação as pessoas com trissomia 21, "pelo risco acrescido de evolução para COVID-19 grave".

"No ambito da resiliência do Estado, serão também vacinados o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino e educação e das respostas sociais de apoio à infância dos sectores público, privado e social e cooperativo, de acordo com o plano logístico que será implementado".

A DRS recorda que a Campanha de Vacinação contra a COVID-19 é planeada de acordo com a alocação das vacinas contratadas para Portugal, administradas faseadamente a grupos prioritários, até que toda a população elegível esteja vacinada. Porém, salienta, "enquanto a disponibilidade das vacinas for limitada, designadamente na Fase 1, a vacinação é priorizada para quem mais dela beneficia, pelo que não devem ser priorizadas para vacinação as pessoas que recuperaram da infecção por SARS-CoV-2".