Pandemia fez quase 10 mil mortos em todo o mundo nas últimas 24 horas

A pandemia de covid-19 provocou a morte de quase 10 mil pessoas em todo o mundo nas últimas 24 horas, com o Brasil a registar o maior número, 1.972 vítimas mortais, segundo um balanço diário da France-Presse.

O balanço feito pela agência francesa France-Presse (AFP) a partir de fontes oficiais mostra que morreram nas últimas 24 horas 9.956 pessoas devido a infeções do novo coronavírus, quase metade das quais em três países: Brasil, Estados Unidos (1.884) e México (866).

No total, o balanço de mortos desde que foram detetados os primeiros casos da doença, em dezembro de 2019, já atinge 2.611.162 pessoas.

Desde terça-feira foram também relatados 420.756 novos casos de infeção em todo o mundo, aumentando o número de infetados dos últimos 15 meses para 117.511.850.

A grande maioria dos pacientes já recuperou, mas uma parte ainda mal avaliada mantém os sintomas durante semanas ou até meses.

Os números são baseados em relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as revisões 'a posteriori' feitas por agências de estatística, como acontece na Rússia, em Espanha e no Reino Unido.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 527.699 vítimas mortais para 29.096.052 casos, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 268.370 óbitos e 11.122.429 casos, o México com 191.789 óbitos (2.137.884 casos), a Índia com 158.063 óbitos (11.262.707 casos) e o Reino Unido com 124.797 mortos (4.228.998 casos).

Entre os países mais atingidos, a República Checa é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 209 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida pela Bélgica (193), Eslovénia (188), Reino Unido (184) e Montenegro (174).

A Europa totalizou, até hoje às 11:00 GMT (mesma hora em Lisboa) 882.292 mortes para 39.020.059 casos, enquanto a América Latina e as Caraíbas registaram 703.857 mortes em 22.254.356 casos.

Os Estados Unidos e Canadá somaram 549.994 mortes e 29.988.658 casos), a Ásia 260.753 mortes (16.441.345 casos), e o Médio Oriente 106.872 mortes e 5.789.960 casos.

No continente africano foram relatadas 106.436 mortes e 3.984.524 casos e na Oceânia 958 mortes em 32.952 infetados.

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou drasticamente e as técnicas de rastreamento melhoraram muito, levando a um aumento do número de infeções declaradas.

No entanto, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração da totalidade, já que uma grande parte dos casos menos graves ou assintomáticos não foram detetados.

Portugal registou, na terça-feira, 30 mortes relacionadas com a covid-19 e 847 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.595 mortes associadas à covid-19 e 811.306 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.